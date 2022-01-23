Из-за порыва коммунальных сетей жители нескольких домов Благовещенска остались без воды

Жильцы дома сфотографировали место ремонта Источник: @love_city28

В социальных сетях жители Благовещенска пожаловались на медленный ремонт коммунальных сетей. Пост об этом написала владелица квартиры в доме по Политехнической. Она рассказала, что горячее водоснабжение в полностью пропало у неё в час ночи, 22 января, и до сих пор не восстановлено.

- У нас авария, горячую и холодную воду отключили полностью. Все произошло с 21 на 22 января. В шесть утра я уже звонила в аварийку. Мне сказали, что к нам приедет бригада, а поломку устранят, - написала горожанка.

Из её слов стало известно, что рабочие прибыли на место аварии только в 10 утра. Бригада перекрыла дорогу и начала работу по поиску порыва.

- Когда наступил обед, они собрались, уехали, а вернулись в час дня. Опять долбили, убирали землю. Но у них не было машины, поэтому рабочие ждали ещё час, - сообщила жительница проблемного участка.

Она отметила, что для вывоза грунта на место приехал лишь один КамАЗ, в который экскаваторы выгружали породу.

- Один, а их должно быть три. Работники опять сидят, ждут машину и не работают, - выразила недовольство медленным ремонтом автор жалобы.

Как она рассказала, работы велись до семи часов вечера. После этого бригада уехала.

- Оставили несколько домов просто без воды. Во двор приехала водовозка в 17:00 вечера, я успела набрать. Следом вышла женщина, ей не удалось успеть. Водитель уехал, закончилась жидкость в бочке. Без воды как минимум осталось девять домов, если не больше. Участок ул. Политехническая между Ленина и Зейской. Безобразие какое-то твориться, - высказалась амурчанка.

Ответ по ситуации с аварийным участком дала пресс-служба «Амурских коммунальных систем».

- Порыв произошёл на водопроводе, место аварии обнаружено. Для починки специалисты планируют заменить шесть метров труб. Подвоз воды организован по графику. Вечером, если бригада не успеет завершить ремонт, планируется подвезти водовозку к домам с 17:00 до 19:00. На участке работают три грузовика, которые занимаются вывозом грунта. Машины не стояли на месте. Из-за этого у жителей могло сложиться мнение, что работает только одна, - отметил представитель организации.