В амурском селе кто-то повредил ЛЭП: без света остались 30 домов

В селе Чигири кто-то дважды повредил электрические провода, оставив без света жителей трех десятков домов. К слову, недавно специалисты обнаружили, что один из них построен вокруг сетей, что является нарушением.

В ДРСК рассказали, что первый раз был разрублен нулевой провод воздушной линии. Работники восстановили электроснабжение 23 января, но вечером этого же дня жители улицы Любимая снова позвонили специалистам.

- Вечером местные жители сообщили в нашу диспетчерскую службу, что у них снова нет электричества, а провода повреждены. На место повреждения энергообъекта была вызвана полиция, - рассказывают в компании.

В итоге без света остались около 30 домов. Рабочие осмотрели место происшествия и установили так называемую «времянку»: неизвестные украли часть провода. Электричество вернули амурчанам только около часа ночи.

- Напомним, на этой неделе было выявлено грубое нарушение правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. В охранной зоне поврежденной линии построен жилой дом, а провода линии оказались внутри дома. Сейчас на месте работает полиция. 215.2. УК РФ – приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Максимальное наказание - до трех лет лишения свободы, – отметили в «Амурских электрических сетях».