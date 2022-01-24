Благовещенка заметила камеру в женском туалете ТЦ

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Жительница Благовещенска заметила видеокамеру в женском туалете в одном из торговых центров города. Девушку возмутило ее наличие и она посчитала установку девайса незаконным.

Горожанка сфотографировала устройство и поделилась снимками с редакцией «Комсомолки». Также она рассказала, что подошла с этим вопросом к работникам торгового центра. Разговор бдительная девушка записала.

- Я хотела узнать у вас законность установления камеры в туалете. Она стоит там с видом на самые интересные части тела. Вы знаете, что это незаконно? – обратилась амурчанка к сотрудникам охраны ТЦ.

Работники удивились вопросу и ответили, что камера направлена на вход в помещение. Также они посоветовали прийти в начале этой недели и поговорить об этом с руководством центра.

- У нас там камера стоит не на унитазы, а на вход. Там ничего не видно, - заверили они.

Женщину такой ответ не устроил, и она пообещала дойти с проблемой до администрации ТЦ и полиции. Но до последнего пока не дошла – в пресс-службе МВД нам рассказали, что таких заявлений пока не поступало. В прокуратуре же пояснили, что проверку должны проводить контролирующие органы. Само ведомство ничего по данному факту не предпринимало.