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Происшествия25 января 2022 1:31

В Приамурье осудили мужчину, развесившего интимные фото экс-возлюбленной в подъезде

Преступление он совершил в сентябре
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Преступление было совершено в прошлом году

Преступление было совершено в прошлом году

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Бурейском районе вынесли приговор в отношении местного жителя за то, что он развесил интимные фото бывшей девушки в ее подъезде. Это он сделал еще в сентябре прошлого года.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 137 УК РФ «Умышленное, незаконное распространение сведений о личной жизни».

Суд признал, что мужчина «незаконно распространил сведения о частной жизни своей сожительницы, составляющих ее личную тайну, без ее согласия». С учетом всех обстоятельств амурчанина приговорили к 320 часам обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.