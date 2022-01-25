В Приамурье осудили мужчину, развесившего интимные фото экс-возлюбленной в подъезде

Преступление было совершено в прошлом году Фото: Артем КИЛЬКИН

В Бурейском районе вынесли приговор в отношении местного жителя за то, что он развесил интимные фото бывшей девушки в ее подъезде. Это он сделал еще в сентябре прошлого года.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 137 УК РФ «Умышленное, незаконное распространение сведений о личной жизни».

Суд признал, что мужчина «незаконно распространил сведения о частной жизни своей сожительницы, составляющих ее личную тайну, без ее согласия». С учетом всех обстоятельств амурчанина приговорили к 320 часам обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.