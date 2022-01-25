«Умные» светофоры в Благовещенске помогают бороться с пробками

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске заработали «умные» светофоры, которые борются с пробками. Об этом сообщает городская администрация.

По информации пресс-службы, четыре таких светофора появились на улице Театральной. Перекрестки, на которых они установлены, оснастили специальными устройствами-контроллерами и детекторами. Они определяют плотность потоков и интенсивность движения. На основании этих данных специальная программа просчитывает дорожную ситуацию, и, в зависимости от нее, светофоры включают нужный сигнал.

В адаптивном режиме светофоры на перекрестках Театральной с Октябрьской, Северной, Конной и Красноармейской начали работать с 18 января. Они связаны между собой и работают синхронно, чтобы пропускать определенное количество автомобилей и поддерживать комфортный трафик. Так на дорогах удается избежать пробок.

Пока оборудование работает в тестовом режиме. В ближайшее время специалисты МКП «ГСТК» подведут промежуточные итоги их работы. В будущем планируется внедрить такую систему и на другие перекрестки.