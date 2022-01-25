В соцсетях Благовещенска появилось видео с нападением собак на ребенка

Начата доследственная проверка Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Следственный комитет Благовещенска проверяет видео с нападением бродячих собак на ребенка. Кадры появились в социальных сетях. На них видно, как трое хвостатых пытаются атаковать гуляющую школьницу. Они прыгают вокруг нее, кусают за куртку и пакет в руках.

В СК рассказали, что по этому поводу началась доследственная проверка:

- В средствах массовой информации размещена публикация о нападении безнадзорных собак на малолетнюю девочку, произошедшем в минувший понедельник в областном центре. От ребёнка животных отогнал случайный водитель, проезжавший мимо. По факту нападения собак следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки.

В рамках проверки будет дана оценка действиям или бездействию органов местного самоуправления, которые должны были предотвращать нападение животных на людей. Также планируют найти тех, кто несет ответственность за регулирование численности бродячих собак, их отлов и содержание.