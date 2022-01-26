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Общество26 января 2022 5:09

В Приамурье ушел из жизни коллекционер Анатолий Маханьков

Он был крупнейшим собирателем нумизматики, бонистики и фалеристики
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Сегодня, 26 января, не стало известного коллекционера Амурской области Анатолий Маханькова. Он ушел на 75 году жизни. Новостью поделились амурские неокраеведы.

Любители истории рассказали, что Анатолий Андреевич являлся крупнейшим собирателем нумизматики, бонистики и фалеристики дореволюционного периода и первых лет Советской власти.

Коллекционер родился 27 апреля 1947 года в селе Константиновка. Высшее образование он получил в Дальневосточном государственном университете – Анатолий Маханьков окончил здесь химический факультет. Был руководителем профсоюзного движения, главным федеральным инспектором по Магаданской области аппарата Полномочного представителя Президента России в ДФО.

Неокраеведы вспоминают, что коллекционер всегда помогал более молодым коллегам, давал им полезные советы и подсказки. Все самые значимые покупки амурчане всегда приносили и показывали ему.

- Мы счастливы, что имели честь учиться у него, рассматривать и восхищаться собранным коллекционным материалом такого уровня, - рассказывают неокраеведы.