В Приамурье ушел из жизни коллекционер Анатолий Маханьков

Сегодня, 26 января, не стало известного коллекционера Амурской области Анатолий Маханькова. Он ушел на 75 году жизни. Новостью поделились амурские неокраеведы.

Любители истории рассказали, что Анатолий Андреевич являлся крупнейшим собирателем нумизматики, бонистики и фалеристики дореволюционного периода и первых лет Советской власти.

Коллекционер родился 27 апреля 1947 года в селе Константиновка. Высшее образование он получил в Дальневосточном государственном университете – Анатолий Маханьков окончил здесь химический факультет. Был руководителем профсоюзного движения, главным федеральным инспектором по Магаданской области аппарата Полномочного представителя Президента России в ДФО.

Неокраеведы вспоминают, что коллекционер всегда помогал более молодым коллегам, давал им полезные советы и подсказки. Все самые значимые покупки амурчане всегда приносили и показывали ему.

- Мы счастливы, что имели честь учиться у него, рассматривать и восхищаться собранным коллекционным материалом такого уровня, - рассказывают неокраеведы.