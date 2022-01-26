Амурчане могут помочь маленькому Данилу собрать деньги на реабилитацию

Фото: архив героя

Маленькому жителю Амурской области Данилу нужна помощь. У ребенка диагностирован ДЦП, и сейчас ему требуются деньги на реабилитацию в Томске. Дорогостоящее лечение даст мальчику шанс начать самостоятельно ходить.

Мама амурчанина, Татьяна Остапченко, одна воспитывает двоих детей. Страшный диагноз ее сынишке поставили, когда мальчику был год. Сейчас ему требуется постоянная реабилитация. В домашних условиях Татьяна старается сделать все возможное, чтобы мальчик мог расти и развиваться. Дома у Данила есть специальные игрушки, шведская стенка, дорожки и коврики для занятий. Но этого недостаточно. Нужна помощь специалистов.

Раньше малыша водили на занятия ЛФК в Благовещенске, но из-за пандемии этого больше не сделать. Позже ребенок проходил реабилитацию в томском детском реабилитационном центре «Шаг вперед».

- Первая реабилитация уже прошла. После нее у нас есть сдвиги. Появился шанс, что Данил пойдёт сам, - рассказывает Татьяна. - Я верю, что у нас всё получится.

Томские врачи согласны принять мальчика снова, но комплексная реабилитация стоит недешево. Такую сумму Татьяна сама не соберет, ведь весь ее доход – лишь пенсия по инвалидности. У женщины нет правой руки – производственная травма. От этого ухаживать за сыном сложнее, но амурчанка верит, что сможет сделать все, что нужно.

В Томске мальчика ждут консультации невролога и ортопеда, занятия ЛФК со специалистом 1 категории, кинезиотерапия в тренажере, мобилизация суставов и другие процедуры. Все это, с учетом проживания и перелета, будет стоить около 600 тысяч. Сбор нужно закрыть до 9 мая.

Все, кто желает помочь Данилу, могут перевести любую сумму на карту, привязанную к телефону 8 914-561-44-16 (Остапченко Татьяна Сергеевна – мама Данила). Номер карты - 4276 1609 9564 2460.