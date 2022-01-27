Два участка на улице Тенистой перекроют в Благовещенске

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В Благовещенске снова перекроют некоторые участки дорог. Это касается улицы Тенистая, сообщают в администрации города.

Так, на участке ул. Тенистая между Пионерской и 50 лет Октября будут проводиться работы по содержанию участка производства земляных работ. Здесь для проезда будет закрыта половина проезжей части. Срок перекрытия - с 09.00 27 января до 17.00 1 февраля.

Второе перекрытие коснется также улицы Тенистой, но на этот раз – участка между Островского и 50 лет Октября. На нем будут проводиться те же самые работы, только срок их немного другой: с 09.00 2 февраля до 17.00 6 февраля.