Прокуратура проверила дом в Чигирях, через который проходят ЛЭП

Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура Благовещенска проверила дом в селе Чигири, где линии электропередач проходят прямо через него. В результате специалисты внесли представление в администрацию Благовещенского района.

Как сообщалось ранее, бригада Амурских электрических сетей во время выезда обнаружила, что двухэтажный дом построен с «нарушением правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Специалисты установили, что провода проходят через строение. Обращение о проверке законности строительства дома Амурские электрические сети направили в прокуратуру области.

В ходе проверки прокуратура установила, что в 2014 году администрация района нарушила закон, предоставив сетевой организации в аренду земельный участок для строительства ЛЭП. При этом земля имела обременение, потому что находилась в аренде у физического лица под индивидуальное жилищное строительство. В 2019 году амурчанин купил участок и построил на нем дом.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в администрацию района. Устранение нарушений находится на контроле.