Глава Белогорска Станислав Мелюков решил не баллотироваться на пост мэра

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Мэр Белогорска Станислав Мелюков решил больше не участвовать в выборах на эту должность. Он заявил, что решение не баллотироваться на пятый срок – окончательное. Полномочия главы города заканчиваются в 2023 году.

Как рассказал сам Станислав Юрьевич, в мэрии города сейчас большая кадровая проблема. Это стало очевидным после того, как он перед выборами в 2020 году обратился к местным жителям с просьбой найти городу нового руководителя. Но эксперимент оказался неудачным: никто так и не нашелся.

Теперь, после того, как Мелюков отработал уже часть четвёртого срока, он решил, что становиться главой Белогорска больше не хочет. При этом он думает о преемнике. Он считает, что должен предложить претендента сам. В качестве одного из кандидатов он рассматривает руководителя группы компаний «ЖСК» Александра Башуна.

- На сегодняшний момент, с учетом опыта, не вижу иного кандидата, который бы обладал качествами, необходимыми главе. Александр Александрович уже показал себя с положительной стороны. Больше всего мне импонирует то, что он не боится людей, он готов разговаривать с ними. И самое главное: у человека очень серьезный опыт руководителя в очень сложном направлении городского хозяйства, - прокомментировал Мелюков.

Также он посчитал, что после его заявления за Башуном будет наблюдать весь город, в том числе и оппозиция Белогорска, которой теперь известен кандидат.