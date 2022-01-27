В Амурской области запретят продавать зажигалки детям, чтобы бороться с токсикоманией

Под запрет попали зажигалки и баллончики для их заправки Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приамурье решили запретить продажу детям зажигалок, баллончиков и других предметов, содержащих углеводородные газы. Такой закон приняли в первом чтении. Нововведение предложили в прокуратуре. Таким образом, считают специалисты, можно бороться со сниффингом – новой формой токсикомании.

В пресс-службе Законодательного собрания Амурской области рассказали, что под запрет попали зажигалки и баллончики для их заправки.

- Вопросы защиты детства у нас стоят на особом контроле, и им уделяется всегда повышенное внимание. Законопроект об ограничениях розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Амурской области был рассмотрен на профильных комитетах, и депутаты пришли к выводу, что он очень актуален и необходим. Нам важно уберечь детей от этой пагубной привычки и от жутких последствий, которые она вызывает, – отметил председатель Заксобрания Константин Дьяконов.

Сниффинг – это вдыхание паров сжиженного газа. Такие случаи уже были в Приамурье – в Благовещенске, Свободном, Белогорске. Это очень опасно: вещества, содержащиеся в парах, вызывают нарушения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в также сердечной аритмии. Это может повлечь остановку сердца и внезапную смерть.

Теперь за продажу детям подобных товаров может наступить административная ответственность: штраф в 3-5 тысяч рублей для граждан, 10-20 тысяч для должностных лиц и 30-50 тысяч для юридических.