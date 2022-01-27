В Амурской области после взрыва топливного бака погиб работник железной дороги

Фото: пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ

В Тындинском районе произошел взрыв топливного бака локомотива при огневых работах на железной дороге. Все это закончилось смертью работника – он получил сильные ожоги и от них скончался.

По этому факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время проведения работ. Его направил в суд тындинский транспортный прокурор. Обвинительное заключение в отношении бригадира участка сервисного локомотивного депо «Тында-Северная» утвердили. Его обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, трагедия произошла 26 марта 2021 года. Тогда бригадир участка по ремонту топливной аппаратуры и по совместительству руководитель сварочных работ не проверил, очистили ли бак от остатков горюче-смазочных материалов. Не удостоверившись в безопасности, он дал указание электрогазосварщику приступить к огневым работам.

В итоге произошла вспышка легковоспламеняющейся жидкости, а затем взрыв топливного бака.

Дело направили в Тындинский районный суд Амурской области для рассмотрения.