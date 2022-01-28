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Общество28 января 2022 2:04

В Благовещенске 6-летний ребенок выбежал из-за припаркованной машины и угодил под автомобиль

Малыш получил травмы, его доставили в больницу
Василина ВАСИЛЬЕВА
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С начала 2022 года это уже пятое ДТП с участием детей-пешеходов

С начала 2022 года это уже пятое ДТП с участием детей-пешеходов

Фото: Иван ВИСЛОВ

Очередная авария с ребенком произошла в амурской столице. Вчера, 27 января, под колеса автомобиля попал шестилетний малыш. С тарвмами его пришлось доставить в больницу.

Как рассказали в городском отделе ГИБДД, ДТП случилось в 16.08 во дворе дома № 54/2 по ул. Комсомольской. Водитель при движении задним ходом наехал на ребенка-пешехода 2015 г.р., выбежавшего из-за припаркованного автомобиля.

При этом такое нарушение является достаточно распространенным, отмечает старший инспектор по пропаганде БДД Отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» капитан полиции Ирина Самарина.

- Ребенок забывается и, в силу возрастных особенностей, не обращает внимания на то, что во дворе ездят машины. А водителям необходимо выдерживать минимальную скорость движения и помнить, что дети, заигравшись, могут оказаться перед автомобилем, – пояснила Ирина Викторовна.

Между тем с начала 2022 года это уже пятое ДТП с участием детей-пешеходов, из которых два ребенка переходили проезжую часть в неустановленном месте, в двух ДТП водители на перекрестках не предоставляли преимущество в движении пешеходам на пешеходных переходах, и одно ДТП произошло во внутридворовой территории.

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