В Благовещенске нашли труп в подземном баке для воды

Фото: следственный комитет Амурской области

Еще одно убийство произошло в амурской столице. Тело мужчины нашли в подземном баке для воды. В подозрении задержали двух горожан, которые жили у него в доме и из-за ссоры решили убить.

В следственном комитете Амурской области рассказали, что умершему было 58 лет. Подозреваемые – ранее судимые мужчины 29 и 43 лет.

- Старший из них освободился из мест лишения свободы условно-досрочно в марте прошлого года, находился под административным надзором в городе Хабаровске, скрылся от органов исполнения наказания и находился федеральном розыске. На допросе задержанные дали признательные показания и рассказали, что проживали в доме по указанному адресу вместе с хозяином жилья, договорившись, что в качестве оплаты будут помогать по хозяйству, – рассказали в ведомстве.

В конце декабря между хозяином дома и подозреваемыми случился конфликт. Они убили мужчину убили, а тело скинули в металлическую емкость во дворе дома, где оно пролежало больше месяца.

Подозреваемые подтвердили показания на месте происшествия. По решению суда их заключили под стражу до вынесения приговора. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».