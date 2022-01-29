За убийство и покушение во время драки в День Победы в Благовещенске будут судить двух человек

Последствия драки запечатлели на фото. На скриншоте, размещённом в соцсетях, видно работу скорой на месте конфликта. Фото: СОЦСЕТИ

Двое мужчин предстанут перед судом по делу, касающемуся драки 9 мая 2021 года. В тот день на пересечении Амурской и Театральной был убит один человек, двое – ранены. Уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц» направлено в суд.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области рассказали, что под утро 9 мая обвиняемые распивали алкоголь в мини-баре и вызывающе, на повышенных тонах разговаривали с другими посетителями. Те сделали мужчинам замечания, начался конфликт, и те вышли на улицу, говорится в уголовном деле.

- В процессе выяснения отношений 39-летний обвиняемый нанес одному из посетителей ножевое ранение, повлекшее в дальнейшем его смерть после доставления в больницу, что спровоцировало обоюдную драку. Во время потасовки второй обвиняемый ножом попытался лишить жизни еще двоих мужчин, нанеся им ножевые ранения в жизненно-важные части тела, - рассказали в следственном управлении.

Погибшим был 20-летний молодой человек, его звали Александр Продеус. Двум раненным мужчинам удалось уйти, позднее им оказали необходимую медицинскую помощь.

Во время предварительного следствия обвиняемые свою вину не признали. Но следствие считает собранный объем доказательств достаточным для предъявления им обвинения в инкриминируемых деяниях.

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города Благовещенска, уголовное дело направлено в суд.