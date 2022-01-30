В одном из административных зданий РЖД в Тынде ночью начался пожар

Пожар охватил площадь в 5 тысяч кв.м.

Ночью 30 января в Тынде начался страшный пожар в одном из административных зданий РЖД по адресу улица Привокзальная, 2. Как сообщили в пресс-службе МЧС, всё случилось около трёх часов ночи. В устранении возгорания приняли участие пожарный поезд станции Тында и шесть расчётов пожарно-спасательной части. Уже через полтора часа возгорание удалось локализовать. Но работы по тушению всё ещё ведутся. Огонь охватил площадь в 5 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в местные жители в социальных сетях, в здании располагался резерв проводников и один из цехов. Обошлось без пострадавших или погибших.

Сейчас специалисты уже выясняют причины происшествия. Также уточняется, что на движение поездов происшествие не повлияло. Пока официальных заявлений от РЖД или администрации Тынды не поступало.