Студент получил ожог во время пожара в общежитии амурского колледжа

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Благовещенске сегодня, 31 января, горело общежитие Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства. Во время возгорания пострадал один из студентов – ему потребовалась помощь врачей.

В пресс-службе амурского МЧС рассказали, что сообщение о происшествии поступило в 8.53. Горело общежитие, расположенное на улице Строителей. Возгорание было непростым - пожару присвоили повышенный ранг сложности. К месту направили 25 пожарных, семь единиц техники и спасателей.

- Уже через шесть минут первые расчеты прибыли на место и приступили к разведке звеньями газодымозащитной службы. Очаг возгорания был обнаружен в одной из комнат на четвертом этаже, горели вещи и мебель. В считаные минуты пожарные ликвидировали открытое горение на площади около 10 кв.м, – уточнили в МЧС.

На четвертом и пятом этажах было сильное задымление. Около 100 студентов эвакуировались самостоятельно, до приезда специалистов. Огнеборцы вывели еще 48 человек.

В огне пострадал 16-летний парень. Он находился в горевшей комнате. Молодой человек получил ожог ноги, но смог выбраться из здания сам. Помощь ему оказали прибывшие на место врачи.

- На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Благовещенску и специалисты пожарной испытательной лаборатории, причина и обстоятельства пожара устанавливаются, – сообщили в пресс-службе ведомства.