Пропавшего в Благовещенске хабаровчанина нашли замерзшим

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В окрестностях Благовещенска нашли пропавшего Романа Буханцова. К сожалению, мужчина погиб. Вчера, 30 января, его тело было обнаружено в районе 11-го километра Новотроицкого шоссе.

Мужчина приехал в Амурскую область из порта Ванино Хабаровского края в начале этого года и устроился на работу на Амурский ГПЗ – геодезистом. Неделю назад, 24 января, он перестал отвечать на звонки родственников.

Близкие отмечали, что 40-летний мужчина – человек положительный, и такое поведение ему несвойственно. Дома, в другом регионе, его ждали мама и маленький сын. В это время в Приамурье его искали два поисково-спасательных отряда – «Амур» и «Гром».

И вот его тело обнаружили на Игнатьевском шоссе. Предварительно, мужчина замерз. Точную причину смерти предстоит установить следователям. Они начали проверку, чтобы установить обстоятельства смерти Романа.