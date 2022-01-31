В Приамурье задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего мужа

Фото: СУ СК России по Амурской области

В Магдагачах задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве мужа. Против 39-летней амурчанки следователи возбудили уголовное дело.

Как рассказали в региональном следственном комитете, преступление произошло в минувшую субботу, 29 января. Женщина рассказала, что с 47-летним супругом они долго жили раздельно – причина в его злоупотреблении алкоголем.

Преступление произошло в доме по улице Дзержинского в Магдагачах. В этот день мужчина позвонил амурчанке и стал ее оскорблять. Тогда она приехала к нему, и на фоне конфликта убила мужа. После этого она сама вызвала полицию и медиков.

Свои показания женщина подтвердила в ходе их проверки на месте преступления. Сейчас она находится в ИВС, следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.