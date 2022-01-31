В Благовещенске оштрафовали замначальника управления ЖКХ из-за травмирования упавшей на горке девочки

Девочка уже выписалась из больницы Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Заместитель начальника управления ЖКХ администрации города оштрафован из-за резонансного случая – травмирования юной горожанки на горке в парке «Дружба». Девочку уже выписали из больницы, а прокуратура закончила проверку.

По информации ведомства, чиновник обвиняется в нарушении «технических регламентов при организации катания с горки» в парке «Дружба». Специалисты обнаружили, что на месте отдыха не обеспечено безопасное пребывание детей, нет информации для посетителей.

Мэр города Олег Имамеев получил представление от прокуратуры – чтобы устранить нарушения. Замначальника управления ЖКХ администрации стал фигурантом административного дела по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ - нарушение требований технических регламентов.

По постановлению прокуратуры чиновник должен заплатить штраф – 20 тысяч рублей.