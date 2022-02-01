В Приамурье школьные маршруты обустроят автобусными остановками

В Амурской области утверждено 282 школьных маршрута, по пути школьники высаживаются на 613 остановках. Капитальный ремонт требуется на 160 из них. Дополнительно необходимо установить 110 павильонов.

С 2022 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области предоставляет целевую субсидию муниципальным округам и районам на обустройство школьных маршрутов автобусными остановками.

- Проблема благоустройства остановочных пунктов стоит у нас на повестке каждый сезон, выполняя дорожные работы, сразу включаем модернизацию остановок, приоритетность школьные маршруты. Приводить в соответствие будем поэтапно, в планах в двухлетний финансовый период обустроить 270 остановок, на эти цели в 2022 году в областном бюджете предусмотрено 152,4 млн. рублей. Органы местного самоуправления смогут приобрести новые остановочные павильоны или заменить старые, также планируется благоустройство прилегающей к остановкам территории и их освещение, - рассказал министр транспорта области Александр Зеленин.

С инициативой комплексного обустройства остановочных пунктов по маршрутам следования школьных автобусов вышла на министерство транспорта и дорожного хозяйства партия «Единая Россия». Сейчас выполняется обследование остановок и формируется план необходимых мероприятий на предстоящий сезон. Места установки новых павильонов определят специально созданные в муниципальных образованиях комиссии в составе представителей администрации, ГИБДД, образовательных учреждений и депутатов.

Оформление новых остановочных павильонов будет по всем районам единообразным и иметь школьную тематику. Проект тематического оформления в настоящее время разрабатывается.