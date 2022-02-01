Жительница Благовещенска била 9-летнего сына и не пускала ребенка в квартиру

Женщине грозит до трех лет лишения свободы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В амурской столице местную жительницу ждет суд за плохое обращение с сыном. Как рассказывают в полиции области, ребенок рос в антисанитарии. Периодически мальчишку не пускала в квартиру мать, и, возможно, даже била.

Жалоба на женщину поступила стражам порядка из социального учреждения в феврале прошлого года. Сообщалось, что амурчанка много пьет. Правоохранители выехали на место, и парнишку там не обнаружили – его не было дома два дня. Найти его удалось спустя день, в квартире дома. На теле ребенка было много ссадин и синяков.

После произошедшего мальчика перевели в социальную палату, а его мать согласилась начать лечение от алкогольной зависимости. Женщина его прошла, и ребенка вернули. Но лучше не стало.

Полицейские выяснили, что в двухкомнатной квартире, помимо мамы и сына, живут еще двое мужчин – сожитель женщины и его приятель. В жилье постоянно устраивали пьяные компании. Кроме того, у благовещенки есть несколько животных – бойцовая собака, щенки и два кота. За ними она даже не следила – и в квартире стоял соответствующий запах.

- Мальчик был лишен нормальных условий для проживания, отдыха и выполнения домашних заданий. Кроме того, дознавателем зафиксированы случаи, когда мать била своего сына, оставляла без присмотра и даже подвергала опасности, не давая возможности зайти в квартиру, – рассказали в УМВД.

Сейчас ребенок снова находится в социальном приюте. Мать мальчика обвиняют в неисполнении родительских обязанностей с жестоким обращением с ребенком, дело передано в суд. За это благовещенка может отправиться в колонию на срок до трех лет.