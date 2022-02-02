От открытия барбершопа до запуска кофеточки: амурские предприниматели расширяют свой бизнес при поддержке государства

Благовещенцы Евгений Краснов и Роман Санжаревский запустили свой бизнес в 2020 году. В период пандемии предпринимателям удалось открыть в столице Приамурья мужскую парикмахерскую – барбершоп.

Осуществить задуманное амурчанам удалось благодаря деньгам, полученным в государственной микрофинансовой организации, работающей на базе регионального Центра «Мой Бизнес».

- В 2020 году Центр кредитной поддержки предпринимательства предоставил нам льготный заем на сумму 700 тысяч рублей, который покрыл часть расходов на открытие. Кроме этого, выделенные деньги позволили закупить необходимое оборудование, - упомянул Роман Санжаревский.

Далее предприниматели получили и две федеральные субсидии – бизнесменам предоставили средства для возмещения затрат на дезинфекцию и компенсировали часть расходов на заработную плату сотрудникам.

На открытии барбершопа благовещенцы решили не останавливаться. Позже они запустили в тестовом режиме свою линейку косметики, чтобы получше узнать рынок такой продукции и обеспечить себя и клиентов недорогими, но качественными средствами по уходу за волосами под собственной торговой маркой.

Кроме этого, предприниматели запустили свою линейку кофе.

- Кофе у нас всегда был элементом хорошего сервиса. Но, к сожалению, мы не смогли найти в городе достойное зерно по качеству и начали искать обжарки по всей России. Когда нашли хорошую компанию, поняли, что кофе настолько хорош, что мы можем обеспечить им как себя, так и наших клиентов и даже другие компании города и запустили обжарку под собственной торговой маркой, - объяснил Евгений Краснов.

В ближайших планах – открытие кофеточки в Благовещенске. Она заработает уже в этом месяце.

- На открытие кофеточки мы вновь взяли льготный заем в Центре кредитной поддержки предпринимательства. А также воспользовались одной из мер поддержки, которую оказали специалисты Центра «Мой бизнес» - помощью в создании печатной продукции и запуске рекламы, - продолжил Евгений Краснов.

Центр «Мой бизнес» Амурской области оказывает поддержку предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Центр действует по принципу одного окна и объединяет в себе все основные региональные инфраструктуры поддержки бизнеса: Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта, амурское Агентство по привлечению инвестиций, Гарантийный Фонд и Центр кредитной поддержки предпринимательства.