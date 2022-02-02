В Благовещенске стартовала реконструкция «Дома И.А. Саяпина»

Преобразования проходят в Учреждение находится в ведении «Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского». Старинное здание, расположенное в центре Благовещенска, является объектом культурного наследия регионального значения.

Реконструкция двухэтажного деревянного дома вернет «Дому И.А. Саяпина» первоначальный вид. Работы предполагают замену нижних поврежденных венцов здания, внутренних систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, охранной и пожарной сигнализации, наружного электроосвещения, реставрацию кровли и фасада, элементов домовой резьбы, демонтаж временных перегородок. Кроме этого, запланирован ремонт всех помещений, благоустройство прилегающей территории, приспособление здания для посещения маломобильными группами населения.

- При разработке документации были проведены и исследовательские работы. В процессе, специалисты выяснили, что изначально здание было зеленого цвета. Было принято решение остановится на этом варианте. Кроме того, кто хорошо знает это здание, видел, что сейчас со стороны улицы Амурской фасад строения, это бревно, тогда как со двора оно обшито доской. Все будет приведено к единому стилю, а также, предполагается, возведение декоративного забора, - рассказала директор Амурского областного краеведческого музея Елена Иванова.

Таких преобразований в старинном здании не было с момента постройки в 1912 году. Масштабные работы обойдутся в 47,5 миллиона рублей. Средства выделены из областного бюджета. Завершить реконструкцию планируют в октябре этого года.

Для справки: «Дом И.А. Саяпина» – не только объект культурного наследия регионального значения, но и памятник деревянного зодчества начала XX в. Он располагается на улице Амурской между улицами Калинина и Комсомольской.

Дом принадлежал молоканину, благовещенскому мещанину, выборщику в городскую думу на 1910–1914 гг. по имущественному цензу, землевладельцу (в собственности участок земли 185 десятин) и домовладельцу Саяпину Иннокентию Агаповичу.

Первоначально строение работало как административное и находилось в аренде городского училища (вышеначального), в советское время – коммунальной квартиры на 17 семей, в 1990–2000-х гг. здесь располагался офис Иркутского масложиркомбината.

С 2018 г. в этом здании располагаются исторические экспозиции и выставочное пространство музейно-выставочного комплекса «Дом И. А. Саяпина».