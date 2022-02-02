Малые площадки ГТО появятся по нацпроекту в Архаре, Тамбовке и Пригородном

В Приамурье продолжает реализовываться проект «Спорт – норма жизни», который входит в нацпроект «Демография». Его основная цель – к 2024-му году привлечь к физической активности более 55% амурчан.

В этом году спортивным оборудованием оснастят три малые спортивные площадки ГТО: в Архаре, Тамбовке и Пригородном Белогорского муниципального округа. На новых спортивных объектах установят уличные тренажеры и инвентарь, для тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». А местные жители смогут использовать их для регулярных тренировок.

В эксплуатацию сдадут и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Возводить его начали в прошлом году в Возжаевке при школе №2. Новый ФОКот будет включать в себя футбольное поле с искусственным газоном, хоккейную коробку и легкоатлетические дорожки.

По проекту «Спорт – норма жизни» в области создадут физкультурно-оздоровительный центр. На эти цели из федеральным бюджетом предусмотрена субсидия в 375 миллионов рублей, а также областное софинансирование. Начать строительство планируют в будущем году. А в этом – подготовить проектно-сметную документацию.

Почти 5,5 миллионов рублей в этом году получит школа олимпийского резерва на приведение в нормативное состояние материально-технической базы. Впервые, такую субсидию она получила в прошлом году. Тогда школа закупила инвентарь и оборудование для всех своих отделений.

Восемь спортивных школ региона получат адресную субсидию. Она составит немногим более 4,6 миллионов рублей. Субсидия предназначена для школ, которые работают по федеральным стандартам спортивной подготовки по базовым олимпийским и приравненным к ним видам спорта. Средства могут быть использованы для закупки инвентаря, оборудования, экипировки, а также отправки спортсменов на соревнования и сборы.

- Благодаря адресной субсидии по проекту «Спорт – норма жизни» в последние годы мы значительно улучшили материально-техническую базу учреждений спортподготовки по базовым олимпийским видам спорта. У школ есть возможность бесплатно отправлять своих воспитанников на сборы, без которых невозможен рост спортсмена. Такие поездки будут дополнительным стимулом и для самих атлетов, - отметил министр по физической культуре и спорту Дмитрий Кутека.

Региональный проект «Спорт – норма жизни», который входит в нацпроект «Демография», в области реализуется с 2019 года. За это время в регионе оснастили оборудованием 15 малых спортивных площадок ГТО, открыли ФОКОТы в Белогорске и Томском. А две спортивные школы, в Свободном и Тынде, получили по 25 миллионов на развитие хоккея. На эти средства были закуплены ледозаливочные машины, оборудование для заточки и хоккейные тренажеры.