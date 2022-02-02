Амурские школьники придумали, как снизить нагрузку на медиков и сократить время их контакта с зараженными пациентами

Школьники из областного центра изобрели робота-помощника для медиков, который получил название HealthBox. Свою задумку ребята представили на муниципальном этапе всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», где стали победителями.

- Робот-помощник представляет собой устройство с функцией выдачи медикаментов для повышения эффективности оказания медицинской помощи. Работу на конкурсе представили Илья Котов и Александр Гусаров. Свою идею им предстоит доработать и представить в финале регионального тура, – сообщили в центре «IT-куб» в Благовещенске.

Разработанная модель, по мнению изобретателей, поможет повысить эффективность оказания медицинской помощи, снизить нагрузку на врачей и медперсонал, сократить время личного контакта с пациентами в период распространения инфекции.

- HealthBox по заданному времени подает сигнал для медработника о том, что необходимо загрузить медикаменты, рассчитанные для приема одним пациентом в течение суток. В установленное время порция лекарств для больного поступает в нужную емкость для больного. Во время утреннего приема лекарств робот приветствует и желает здоровья. Устройство справляется с решением однотипных задач, которые отнимают много сил и времени, – делятся Илья и Александр.

В перспективе изобретатели планируют дополнить HealthBox элементами движения. Робот-помощник может быть использован в учреждениях здравоохранения, детских садах, школах, а после усовершенствования – и в домашних условиях.

Напомним, «IT-куб» в Благовещенске открыт в 2020 году в рамках национального проекта «Образование». Всего в регионе три таких центра – в Благовещенске, Свободном, Тынде. Четвертый «IT-куб» планируется запустить в работу в этом году в Белогорске.