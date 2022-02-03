В Благовещенске открылся военный музей на колёсах

Источник: Правительство Амурской области

Общественная организация «МотоПатриот» создала и модернизировала передвижной музей. Общественный проект называется «Автобус Победы – Мобилизация».

В музее находятся витрины с различными экспонатами, манекенами, одетыми в военную форму, а также отреставрированный мотоцикл 1943 года.

- Здесь можно посмотреть оружие и военные фильмы, а также прочитать письма и записки военных лет, - объяснил руководитель Амурской областной общественной организации мотолюбителей «МотоПатриот» Василий Семёнов.

Посетители музея смогут увидеть вещи найденные на полях сражений, а также военную форму советских солдат разных лет: образца 1935 года и обновлённая, с погонами.

Помимо этого, среди экспонатов есть настоящее оружие времён Великой Отечественной войны: боевые винтовки, пистолеты-пулемёты и карабины.

- Сейчас оружие безопасно – они стреляют только холостыми патронами, - отметил Василий Семёнов.

Кстати, модернизация музея прошла благодаря грантовой поддержке областного Минобрнауки. На выделенные средства музей удалось «перенести» из грузового контейнера в большого автобус, который предварительно переоборудовали под эти цели.

Ранее общественники на деньги президентского гранта создали для амурчан уникальную выставку. Участники организации «МотоПатриот» своими руками переделали грузовой контейнер в передвижной музей, в котором оборудовали выставку на 60 экспонатов.