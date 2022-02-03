Наиболее вероятной причиной пожара в Шимановске, где погибла семья, может непотушенная зола

Фото: прокуратура Амурской области

Вероятней всего, страшный пожар в Шимановске, где погибла семья с двумя детьми, произошла из-за непотушенной золы. Такую версию выдвинули амурские следователи во время пресс-конференции 3 февраля.

Сейчас расследование дела еще продолжается, назначены ряд необходимых экспертиз. Но уже установлено, что очаг возгорания находился на веранде дома.

Специалисты предполагают, что причиной жуткого пожара стала непотушенная зола, которую семья в ведре выносила на веранду. Скорей всего, одна из ее частиц вылетела и подожгла веранду. Оттуда огонь распространился на остальной дом.

Напомним, пожар произошел 15 декабря в частном доме Шимановска. В результате погибла семья из четырех человек, в том числе одиннадцатилетняя девочка и годовалый мальчик. В сгоревшем доме жила женщина 29 лет, ее сожитель 42 лет, а также двое детей женщины – 11-летняя девочка и годовалый мальчик. В эту роковую ночь в доме ночевал также 11-летний брат погибшей женщины. Мальчик стал единственным, кому удалось спастись.