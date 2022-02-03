В Благовещенске снова прошла волна ложных минирований

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Утро 3 февраля в Амурской столице снова началось с ложных минирований школ. Сообщения коснулись пяти учебных заведений города. Их уже проверили специалисты.

В пресс-службе мэрии рассказали, что под «минировани» попали школы № 15, 16, 27, 17, а также лицей № 6. После поступления сообщений всех школьников и работников эвакуировали, на место приехали сотрудники спецслужб и кинологи.

Через полчаса стало ясно, что сообщения ложные. Кинологи обследовали все учебные заведения, взрывных приборов не нашли.

В мэрии отмечают, что дети не идут домой просто так. Пропущенные уроки они «досиживают», но уже в дистанционном формате.