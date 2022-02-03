В Благовещенске модернизируют Центральную библиотеку благодаря нацпроекту

После ремонта библиотека «Центральная» станет «Центром городских инноваций» - такую концепцию здесь реализуют в ходе преобразований. Обновленное учреждение будет включать в себя четыре кластера.

Первый - информационный, где организуют обслуживание пользователей библиотеки и предоставление информационно-библиотечных услуг. Информационный кластер расположится на первом этаже. Здесь будет ресепшн, а также книжный фонд в открытом доступе для читателей.

- Кроме этого, на первом этаже библиотеки будет несколько мини-площадок: детский уголок, выставочное пространство, коворкинг, – рассказала директор муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска Александра Рихновец.

Второй кластер – творческих инноваций. Здесь заработают школа видеоблогинга, творческие мастерские, будут проходить творческие вечера и презентации. Он будет расположен в холле на первом этаже, организован как отдельная зона с тремя круглыми столами и удобными стульями.

- Следующий кластер – социальных инноваций. Он будет создан для организации дискуссионных площадок с участием представителей власти и общественности по вопросам улучшения, модернизации городских территорий и площадок, - прокомментировала Александра Риховец.

Этот кластер расположится на втором этаже и включит в себя зал для мероприятий, зону для работы в малых группах – коворкинг и Relax-зону.

Другой кластер – нового краеведения - станет информационно-методическим центром общественных и ведомственных музеев города «Народный музей». Он будет координировать работу по организации экскурсий в общественные и межведомственные музеи города.

«Изюминкой» библиотеки станет специальный зал, оборудованный для проведения мероприятий с участием посетителей с ОВЗ.

- Потребность в организации такого зала возникла давно. В «Центральной» библиотеке работает сотрудница, которая передвигается на инвалидной коляске. Благодаря участию в нацпроекте нам наконец-то удастся сделать удобное помещение для сотрудников и посетителей с ОВЗ, - заверила директор библиотечной системы.

Из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» на модернизацию Центральной библиотеки Благовещенска выделили пять миллионов рублей. Завершить модернизацию планируют к началу октября.