В Приамурье осудили мужчин, больше 135 раз ударив знакомого до смерти предметами мебели и быта

Мужчин уже судили за убийство Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Амурской области двое мужчин осудили на долгий срок лишения свободы. Один из них отправится в колонию на 18 лет, а второй – на 22 года. Причина такого решения присяжных – убийство с особой жестокостью, да еще и совершенное группой лиц.

Как рассказали в прокуратуре региона, преступление амурчане совершили в октябре 2020 года. Тогда они ремонтировали одну из гостиниц Благовещенска, и к ним присоединился их приятель.

Мужчины стали выпивать и поссорились. Поводом оказался предыдущий конфликт: оказалось, что когда-то потерпевший сам набросился на одного из мужчин с ножом.

Амурчане разозлились и стали бить противника. Удары они наносили не только руками и ногами, но и попадавшимися предметами мебели и быта – табуретом, совком, тазиком.

- Согласно экспертизе, потерпевшему были причинены многочисленные телесные повреждения, которые образовались от минимум 135 ударов, из которых более 30 пришлось в область головы, пять - в область шеи, 40 - в область туловища, более 50 - в область верхних и нижних конечностей, - рассказали в ведомстве.

Мужчина умер на месте происшествия от причиненных травм.

Между тем в прокуратуре сообщают, что ранее мужчин уже судили за убийство. А один из них в нынешнем преступлении вину не признал.

В судебном заседании государственному обвинению удалось доказать присяжным заседателям вину амурчан и отсутствие оснований для снисхождения.

С учетом обстоятельств уголовного дела один из них отправится в колонию особого режима на 22 года с ограничением свободы на два года.

Второй проведет 18 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.