Воспитатель детского сада в Райчихинске пойдет под суд за то, что дети наелись отравы от насекомых

Фото: архив

В Райчихинске прокуратура направила в суд уголовное дело об отравлении детей средством от насекомых. Против женщины возбуждено уголовное дело за не отвечающее требованиям оказание услуг для малышей до шести лет.

Специалисты установили, что амурчанка травила насекомых в детском садике. Она разложила яд в помещении и немного оставила в детском уголке, где лежали игрушки.

Дети нашли вещество и потянули в рот. И отравились. Пострадавших дошколят отвезли в местную больницу.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения. В прокуратуре говорят, что за такое преступление воспитателю грозит лишение свободы до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей.