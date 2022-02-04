В Белогорье возбудили дело против мачехи девочки, погибшей при пожаре

Женщина пока не задержана Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Белогорье в гибели пятилетней девочки при пожаре обвиняется ее мачеха. Амурские следователи заявили, что женщина оставила девочку дома без присмотра. Против амурчанки возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

- Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении мачехи, которая оставила ребёнка без присмотра. В результате пожара ребёнок погиб. Расследование пока находится на первоначальном этапе. Назначены судебно-медицинская, пожарно-технические экспертизы, допрашиваются свидетели, – уточнили специалисты.

Женщина пока не задержнана. Сейчас с ней проводятся следственные действия. Если амурчанку признают виновной, то ей могут ограничить свободу до двух лет.

Трагедия произошла 24 декабря. Загорелся один из частных домов в Белогорье. В пожаре погибла пятилетняя девочка – она умерла в машине скорой.