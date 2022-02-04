До конца года будут комплексно благоустроены 100 амурских дворов в рамках федерального проекта

Уже в декабре этого года жители Амурской области получат первые 96 новых благоустроенных городских пространств, которые создаются по программе «Тысяча дворов». Ход реализации проектов качественного улучшения городской среды обсуждался на совещании, которое прошло сегодня в Благовещенске под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Масштабная программа благоустройства дворов в дальневосточных городах реализуется по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На работы по благоустройству выделены средства из федерального бюджета. Целью реновации тысячи дворовых пространств является обновление городской инфраструктуры, создание пространств для отдыха и развития рядом с домом, повышение индекса качества городской среды. В рамках программы обустраиваются площадки с оборудованием для игр и спорта.

Как доложили представители регионального правительства, на обновление дворов будет направлено 674 млн рублей из федерального бюджета. В программе участвуют 9 городских округов. Разработана дорожная карта. Определены типовые архитектурные формы - рекомендации переданы муниципалитетам. Разработан алгоритм работы с жителями. Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, люди сами выбирают не только локации, но и функциональное наполнение дворов.

По итогам голосования сформированы списки территорий, которые будут благоустроены в этом году. Разработано единое техническое задание для оборудования и типовые проекты. Утверждены правила предоставления межбюджетного трансферта, лимиты доведены до муниципалитетов. Органам местного самоуправления переданы типовые проекты - стандарты, учитывающие в том числе жесткие требования по безопасности при создании детских площадок. Заключено соглашение с Минвостокразвития России о предоставлении межбюджетного трансферта, подписаны соглашения с местными властями. До 5 марта будут подготовлены конкурсные процедуры. До 5 апреля - заключены контракты на выполнение работ.

Глава Минвостокразвития подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности программы и вовлечения в процессы преобразования местных жителей. Всего на программу «1000 дворов» из федерального бюджета выделяется 7 млрд рублей. На следующей неделе динамику реализации этого масштабного проекта в других регионах Дальневосточного федерального округа обсудят на совещании в Минвостокразвития Росcии с участием представителей всех дальневосточных субъектов.