Чтобы вернуть отловленную собаку домой, жителям Белогорска придется заплатить около 6 тысяч рублей

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Владельцам животных в Белогорске, чьих питомцев поймали на самовыгуле, придется заплатить приличную сумму, чтобы вернуть хвостатого домой. Хозяину нужно будет отдать за это 5 800 рублей. Сообщается, что большую часть этой суммы - 4000 рублей – заплатят сумма ловцам по договору, остальное - «нагрузка» предприятия в виде налогов и обязательных платежей.

- Возврат возможен лишь при возмещении затрат, понесенных предприятием в части вознаграждения ловцов безнадзорных животных, - отметил глава города Станислав Мелюков. - Это принципиальное решение. Чтобы предотвратить бизнес на «круговороте» собак.

Если хозяин платить не захочет, собака останется в «Автодорсфере». Жить она будет за счет государства. Потом его простерилизуют, промаркируют и выпустят в среду обитания.

К слову, весной в силу может вступить закон, ужесточающий ответственность владельцев животных за их содержание. Халатное отношение, скорее всего, повлечет серьезную административную ответственность, говорят в пресс-службе администрации Белогорска.