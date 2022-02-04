Благовещенских школьников познакомили с работой специалистов в области кибербезопасности

Сегодня, 4 февраля, на базе школы № 2 города Благовещенска в рамках всероссийской акции «Урок Цифры» состоялся открытый урок по кибербезопасности. Руководитель службы информационной безопасности и мобилизационной подготовки министерства цифрового развития и связи Амурской области Антон Совгачёв и начальник управления информационной безопасности ООО «Стожары» Алексей Сергиенко познакомили ребят с работой специалистов в области информационной безопасности и обсудили основы безопасного поведения в интернете.

- Уроки кибербезопасности должны учить ребенка безопасному поведению в сети с раннего возраста, а также должны объяснять, почему нельзя пользоваться тем или иным контентом, сторонними программами. Это неотъемлемая часть основ кибергигиены, - отметил Антон Совгачёв.

В рамках «Урока Цифры» ученики седьмого класса в формате диалога узнали, как киберпреступники обманывают людей и как можно защитить свои личные данные от интернет-мошенников. Спикеры ответили на вопросы школьников о кибербезопасности, а также дали несколько советов по вопросам кибергигиены в глобальной сети. В конце мероприятия самые активные ученики были награждены памятными подарками.

- Сегодня существует большая проблема «кадрового голода» в области информационной безопасности. Возможно, в будущем ребята захотят связать свою профессию с данной сферой, - сказал Алексей Сергиенко.

Отметим, что «Уроки Цифры» в Приамурье проходят регулярно. Они позволяют ученикам в формате «живого общения» с экспертами ИТ отрасли получать базовые цифровые знания и навыки в игровом и прикладном формате, что в дальнейшем позволит им легче ориентироваться в стремительно развивающемся цифровом мире.

Напомним, проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Инициаторы проекта — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

Партнерами проекта в 2021/22 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», фирма «1С», компании Яндекс, Mail.ru Group, Росатом.