В Благовещенске с 7 февраля из-за COVID-19 поликлиники прекращают плановый приём

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В восьми поликлиниках Благовещенска с 7 февраля приостанавливается плановая помощь, которая включает в себя профосмотры, диспансеризацию, углубленную диспансеризацию. В амурском минздраве отмечают, что медицинские учреждения в городе не закрываются, продолжает работать экстренная неотложная помощь.

По словам министра здравоохранения Светланы Леонтьевой, в похожем режиме амурское здравоохранение работало в 2020 году. Новые меры по работе поликлиник связаны с резким ростом заболеваемости в Благовещенске.

- На этой неделе отмечаем резкий рост, в 3 раза, обращений за медицинской помощью с признаками респираторных инфекций в поликлиники Благовещенска, - рассказала Светлана Леонтьева. - Мы уже увеличили количество инфекционных бригад в 3 раза. С 20 до 60, в том числе 16 педиатрических. Они будут оказывать медицинскую помощь на дому и в «красной зоне» поликлиник. Мы уже привлекли к этой работе 30 студентов АГМА, с понедельника привлекаем дополнительных сотрудников.

Растёт и количество заболевших среди юных амурчан. По словам министра здравоохранения, заболеваемость увеличилась в 2 раза - до 934 человек.

- Четверо находятся на кислородной поддержке, при этом состояние детей - средней и легкой степени тяжести, - дополнила Светлана Леонтьева.