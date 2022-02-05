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Общество5 февраля 2022 2:35

В Приамурье разрешили завозить китайские мандарины

Запрет сняли спустя два года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Запрет снят с 3 февраля

Запрет снят с 3 февраля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 3 февраля в Россию разрешили ввозить цитрусы из Китая, сообщает Управление Россельхознадзора по Амурской области. Такое решение приняла Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

При этом надзорное ведомство обращает внимание на то, что, фитосанитарные сертификаты, сопровождающие китайские фрукты, в графе «Дополнительная декларация» должны содержать информацию о названии производителя и его адрес.

Напомним, ограничительные меры были введены Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 6 января 2020 года, в связи с частыми случаями обнаружения в китайских цитрусовых, карантинных для Евразийского экономического союза объектов.

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