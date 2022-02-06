Сбежавшего из колонии в Амурской области преступника задержали

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В Амурской области вечером 5 февраля в мессенджерах появились сообщения о том, что из исправительной колонии №2 в Возжаевке якобы сбежал преступник.

В сообщениях сообщались данные сбежавшего – говорилось, что лишён свободы он был на 18 лет по статье «Насильственные действия сексуального характера». Насколько достоверна эта информация, неизвестно.

А вот побег действительно был.

- 5 февраля 2022 года во время проверки осужденных участка колонии-поселения, расположенного при исправительной колонии № 2 УФСИН России по Амурской области (с. Возжаевка), сотрудниками было выявлено отсутствие осужденного на рабочем месте на одном из объектов подсобного хозяйства учреждения, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Амурской области.

Однако тем же вечером сотрудники ведомства его задержали. Сейчас проводится проверка.

- Напомним, что условия отбывания лишения свободы в колония-поселениях существенно отличаются от других мест заключения. Осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения; свободно передвигаются в пределах учреждения; с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы; могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, - уточнили в пресс-службе.