В этом году жилье получат больше 360 амурских детей-сирот»

Об этом на заседании регионального Правительства сообщила министр социальной защиты населения области Наталья Киселева. В 2022 году детям-сиротам будут предоставлять жилье по двум основным направлениям: жилье из специализированного жилищного фонда и социальная выплата для приобретения жилья в собственность («жилищные сертификаты»).

- В этом году по договорам найма специализированных жилых помещений мы планируем предоставить жилье 198 сиротам. На данные цели в бюджете предусмотрены средства в размере 359,5 миллионов рублей, из них более 290 миллионов рублей – средства федерального бюджета, порядка 69 миллионов рублей, – средства областного бюджета, - сказала Наталья Киселева.

Указанные средства распределяются региональным министерством социальной защиты населения пропорционально численности сирот в каждом муниципальном образовании.

Также в Приамурье продолжается реализация дополнительной меры поддержки детей-сирот в виде «жилищных сертификатов». В целях сокращения очереди на жилье в июле 2021 года в законодательство области были внесены изменения, предусматривающие снижение возраста для лиц из числа детей-сирот до 23-х лет. В 2022 году в бюджете области предусмотрены средства в размере 450 миллионов рублей - это позволит обеспечить жильем 166 сирот.

- В настоящее время министерством совместно с органами местного самоуправления завершается работа по сбору необходимых документов от кандидатов, которым в 2022 году будут выданы «жилищные сертификаты». Ориентировочный срок выдачи сертификатов – 1 марта, - отметила министр социальной защиты населения области.

На 1 января 2022 года в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жильем на территории Приамурья, включено 3 795 сирот, из них право на жилье есть у 3 236 амурчан.

С целью ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жильем детей-сирот министерством социальной защиты населения утверждена региональная «дорожная карта» поэтапной ликвидации данной задолженности. Кроме этого, утвержден план мероприятий по усилению контроля соблюдения требований законодательства за обоснованностью включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое внимание специалисты органов социальной защиты, опеки и попечительства уделяют профилактике социального сиротства.

- В этом году мы обеспечим жильем более 360 детей-сирот. На данные цели выделено более 800 миллионов рублей, но этого все равно не достаточно для ликвидации очереди, - сказал глава области. - Нам нужно, чтобы дети-сироты могли социализироваться и стали вести полноценную жизнь. Я готов поддержать дополнительные предложения в этом направлении, - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.