Узкие специалисты в поликлиниках Благовещенска будут продолжать прием

Фото: Правительство Амурской области

С сегодняшнего дня, 7 февраля, в Благовещенске приостановлен плановый прием во всех поликлиниках. Новость об этом испугала жителей амурской столицы: они посчитали, что останутся без медицинской помощи вообще. В минздраве Приамурья провели пресс-конференцию и ответили на вопросы горожан.

- Приостановлена диспансеризация и профилактические осмотры. Исключение составляют граждане, которые проходят осмотры декретированных групп – сотрудники пищеблоков, детских садов и школ. Неотложная и экстренная помощь оказывается в полном объёме, работа основных специалистов сохранена, выдача лекарств продолжается, онкологическая помощь оказывается, – уточнили в министерстве здравоохранения.

Напомнили также, что так поликлиники работали и в 2020 году. Прием к узким специалистам в городе сохранен, об этом переживать не стоит. В ведомстве отмечают, что запись к ним может быть недоступна в случае, если график работы конкретного врача пересмотрен. Например, если его вызовут на работу в ковидную бригаду. Тогда это отразится на сайте электронной регистратуры.

Детские поликлиники работают в прежнем режиме. В них отменили день здорового ребенка, чтобы здоровые детки не пересекались с пациентами с признаками ОРВИ. Пока это ограничение ввели на две недели, в дальнейшем срок может продлиться. Справки для выхода в школу или детских сад также выдают врачи, вакцинация продолжается.

К женским поликлиникам новый режим работы не относится. Они ведут работу с беременными и с женщинами, имеющими гинекологические заболевания.