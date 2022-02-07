Амурские студенты становятся предпринимателями при поддержке государства

В прошлом году свой бизнес открыл благовещенец Максим Щетинин. На тот момент 20-летний студент учился на финансово-экономическом факультете Дальневосточного государственного аграрного университета.

Максим решил не только получать образование, но и делать первые шаги в предпринимательстве, начав продавать товары оптом и в розницу на маркетплейсах.

- Я заказывал товары из Китая, маркировал их и продавал. Целевую аудиторию искал сам в интернете и настраивал на нее рекламу. Я выбрал именно этот вид предпринимательской деятельности, потому что такая продажа – самый простой способ заработать первоначальный капитал для развития дальнейшего бизнеса в любой сфере, - сообщил предприниматель.

Амурчанин признается, что за год его бизнес вырос, а прибыль приумножилась с полумиллиона до одного миллиона рублей.

Благовещенец Роман Торшин тоже открыл свое дело будучи студентом. Два года назад тогда еще 18-летний студент энергетического факультета Амурского государственного университета параллельно с учебой начал заниматься изготовлением авторской мебели, металлоконструкций и деревянных изделий. Кроме этого, студент предлагал услуги по строительству зданий и сооружений из дерева и металла.

- Такую сферу выбрал не случайно. Однажды увидев красивую деревянную мебель в загородном доме у знакомого, решил попробовать делать такие изделия самостоятельно. Результат порадовал, поэтому было решено делать деревянную мебель на заказ, - признается Роман Торшин.

Как запустить в работу свой бизнес и стать бизнесменом благовещенец узнал на консультациях от специалистов регионального центра «Мой бизнес», который оказывает поддержку предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

- Совмещать учебу и бизнес было не сложно. Главное – желание. За все время существования наше дело «выросло»: стало больше клиентов, появились крупные заказы от городских предприятий, - подытожил молодой предприниматель.

Центр «Мой бизнес» действует по принципу одного окна и объединяет в себе все основные региональные инфраструктуры поддержки бизнеса: Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта, амурское Агентство по привлечению инвестиций, Гарантийный Фонд и Центр кредитной поддержки предпринимательства.

Впервые амурский «Мой бизнес» открыл свои двери 26 сентября 2019 года. За это время специалисты провели более 5000 консультаций для бизнеса, организовал десятки мероприятий, в которых поучаствовали более 7000 бизнесменов, и, конечно, оказал сотни различных услуг.

Ежегодно Центр «Мой Бизнес» проводит форумы «Цифровой форум DICO», «Свободный – город новых возможностей», «Ты предприниматель».

За два года работы обучение основам бизнеса прошли более 2000 студентов и школьников Амурской области.

С прошлого года Центр «Мой Бизнес» организовал выездной офис, который работает в отдаленных районах Амурской области. Его сотрудники оказывают консультационные услуги и проводят тренинги и обучающие мероприятия как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Кроме того, Центр ввел целый ряд новых услуг с учетом запроса от бизнес-сообщества. Также впервые в регионе появились услуги комплексной поддержки – когда действующие предприниматели, нацеленные на поэтапное развитие и масштабирование, проходят весь путь при сопровождении Центра.