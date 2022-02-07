Благовещенск станет одним из первых городов ДФО, где появится «Дальневосточный квартал»

В Благовещенске первом на Дальнем Востоке может появиться «Дальневосточный квартал». Его планируют обустроить на пилотном проекте – в микрорайоне Северном амурской столицы.

Площадь застройки достигнет 100 гектаров. Большая их часть – 555 тысяч «квадратов» - будет состоять из комфортного жилья. В нем «поместятся» больше 17 тысяч человек. Проект планируется реализовать в 2022-2028 годах. Конкурс по выбору застройщика должен состояться уже в этом году.

Единственным критерием конкурсов станет процент жилья, который застройщик сдаст региону по невысокой цене. «Дальневосточные кварталы» возведут по стандарту, предполагающему максимальный комфорт для людей, а на площадках будет оборудована социальная инфраструктура – школы, поликлиники, спортивные комплексы и другие объекты для удобной жизни.

Всего по программе «Дальневосточные кварталы» в ДФО планируется построить больше 2,5 млн квадратных метров жилья до 2030 года.

- Количество метров, которые будут построены, естественным образом окажет воздействие на рынок жилья и на цены, которые должны стать доступными для людей. Важно четко задать правила игры – чтобы «Дальневосточный квартал» стал комфортным местом для жизни, - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.