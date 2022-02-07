В Благовещенске из-за теплой погоды убирают снежные горки

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В амурской столице начался демонтаж снежных горок. Причиной этому стала теплая погода – специалисты отмечают, что теперь непросто поддерживать скаты в безопасном для посетителей состоянии.

Из-за тепла лед тает, а это приводит к выбоинам и неровностям. Не спасет горки и вода. После того, как на набережной все горки уберут, приступят к демонтажу в парке Дружбы и на общественной территории на Зелёной, 30.

- Завершающим этапом уберут маленькие горки на площади, набережной и в Городском парке. Все работы планируют завершить в течение недели, - уточнили в администрации Благовещенска.

Фигуры, ледовые украшения и ель останутся еще на две недели. Полностью городок разберут после 20 февраля.