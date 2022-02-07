Амурчан с коронавирусом выписывают спустя неделю лечения, не делая тест

Фото: минздрав Амурской области

В Приамурье вступили в силу новые изменения в профилактике коронавируса. В области они действуют теперь как и по всей России. Согласно ним, те, кто контактировал с больными, не находится больше на самоизоляции, а больных выписывают без повторного тестирования.

В амурском управлении Роспотребнадзора рассказали, что изменения были внесены 6 февраля.

- Выписка пациентов, допуск в организованные коллективы после проведенного лечения и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней. В случае если время лечения пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то выписка осуществляется после получения одного отрицательного результата на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 дня после положительного результата, – говорится в документе ведомства.

Кроме того, пациентов могут выписать для продолжения лечения дома. Это тоже могут делать до получения отрицательного результата тестирования. Исключение сделают только для тех, кто живет в коммунальных квартирах, общежитиях, гостиницах или социальных учреждениях.