В Белогорске откроют сбор средств, чтобы кормить бездомных собак

Сейчас на улицах города находится около 750 собак Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Белогорске вовсю идет работа по борьбе с бездомными животными. Так, в «Автодорсферу», где планируется временно содержать отловленных четвероногих, поступают новые вольеры. Мэр города Станислав Мелюков поручил изготовить и дополнительное оборудование, а при необходимости количество вольеров увеличат до 150 и даже больше.

- К имеющимся вольерам получили еще два, – рассказала директор организации Ольга Алексеева. – В общей сложности сейчас на предприятии 31 собака размещена в 28 вольерах. В каждом – по одной особи. Ко вторнику получим еще два вольера, которые сразу заселим. В одном вольере проживают два животных, так как они были отловлены вместе.

Сегодня в Белогорске выработаны неотложные меры по борьбе с бездомышами, которых, к сожалению, становится только больше. По данным городского управления ЖКХ, сейчас на улицах города находится около 750 собак. По информации пресс-службы Белогорска, администрация приняла решение обеспечить большую безопасность населения.

Между тем муниципалитет прорабатывает меры по поимке безнадзорных животных с помощью местных жителей. Кроме того, город купил ловушки для микрорайонов — там собак больше всего. Также плата за каждую отловленную особь поднялась с двух тысяч до четырёх.

Кроме того, вопрос обсудили на «круглом столе» с общественностью. Вместе с жителями было выработано еще около десяти решений, которые коснулись процесса отлова, стерилизации, просветительской работы и содержания животных.

А чтобы прокормить всех пойманных собак до отправления в приют, Станислав Мелюков поручил организовать сбор средств. Сделать это планируют на базе краудфандинговой платформы. Ссылка на ресурс будет размещена в профиле «Автодорсферы» @avtodorsfera_bel.

Сейчас собаки обеспечены двухразовым питанием и водой. Вольеры вовремя убираются. В будках имеется солома.