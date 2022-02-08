В Приамурье издадут уникальный учебник по изучению русского языка для иностранцев

В Амурской области реализуют проект под названием «Я понимаю!». Его подал на участие в первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2022 года «Амурский областной союз женщин». Автор и руководитель проекта — филолог, драматург Яна Стародуб-Афанасьева. Цель проекта - создать систему, которая поможет иностранным студентам не только освоить живой русский язык, но и сможет по-настоящему влюбить их в русский язык.

- Проект предполагает издание и внедрение в образовательный процесс учебника «Я понимаю!» (на материале мультфильмов про Простоквашино и фильма «Приходи на меня посмотреть»), создание в АмГУ на базе кафедры литературы и МХК учебной студии дубляжа (это 300 часов интерактивных занятий, мастер-классов, ролевых и сюжетных игр), выпуск единственной в России русско-китайской радиопередачи совместно с радиостанцией «ДетиFM», ведение единственного в России образовательного аккаунта для китайцев, изучающих русский язык, независимо от возраста, города и страны проживания, - объяснила Яна Стародуб-Афанасьева.

Проект адресован китайским студентам, которые изучают русский язык, российским студентам, которые изучают китайский язык, и российским преподавателям, которые обучают китайцев русскому языку.

- В проекте примут участие китайские и российские студенты МПГУ, АмГУ, БГПУ и Цицикарского университета, а также преподаватели. В общей сложности – около 1500 человек, - продолжила Яна Стародуб-Афанасьева.

Проект стартовал в начале февраля: это комплексная работа по учебнику – рецензии, обсуждение с коллегами, выполнение всех предпечатных работ. В августе состоится презентация учебника, и дальше он отправится по вузам-партнёрам проекта: в МПГУ, АмГУ, БГПУ и Цицикарский университет.

- С сентября 2022 года по июнь 2023 года состоятся основные мероприятия проекта, связанные с работой по учебнику, с работой в студии дубляжа и над радиопередачей. Вся эта работа ложится на плечи вузовских преподавателей. Самый главный наш партнер – это Амурский государственный университет, наш проект будет реализован под патронатом доктора филологических наук Анны Анатольевны Забияко. Она и замечательные педагоги её кафедры – Ольга Евгеньевна Цмыкал, Яна Викторовна Зиненко и другие – будут шаг за шагом внедрять методику «Я понимаю!», работать со студентами над радиопередачами, образовательным ресурсом и в студии дубляжа. В июне 2023 года мы завершим проект фестивалем дублированных на китайский язык мультфильмов про «Простоквашино», - заверила автор проекта.

Идея создания методики «Я понимаю!» Яне Стародуб-Афанасьевой пришла, когда она работала преподавателем русского языка и русской литературы в Цицикарском университете. Тогда амурчанка заметила, что иностранцы, изучающие русский язык, совсем «не чувствуют» его и понимают только в рамках дежурных фраз из учебников.

- Тогда я создала два проекта, которые предполагали, что студенты будут находиться возле меня чуть ли не круглосуточно, а это значит - полное погружение в язык. Это «Башня Вячеслава Иванова» (как в Санкт-Петербурге Серебряного века, где проходили литературные среды) и «Студент года». Этот эксперимент имел удивительные результаты. Это был уже совсем другой уровень понимания языка. После этого мне предложили написать учебник по аудированию – такой, чтобы в нем была максимально задействована эта моя методика. Я его написала, но тогда не сложилось с издательством, и учебник существовал только в формате распечаток-ксерокопий, однако и в таком формате он имел успех, - поделилась Яна Стародуб-Афанасьева.

Автор проекта надеется, что итогом станет то, что русские и китайские студенты начнут понимать друг друга с полуслова. Этому помогут изданный учебник, созданная студия дубляжа, российско-китайская радиопередача и образовательный аккаунт.