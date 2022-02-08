На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Приамурье в этом году потратят более одного миллиарда рублей

За пять лет реализации нацпроекта (с 2019 по 2024 год) на него выделят 8,4 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. В прошлом году в рамках нацпроекта освоили 1,8 миллиарда рублей.

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на переоснащение Амурского областного онкологического диспансера планируется потратить 118,7 млн рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» будет приобретено оборудование для регионального сердечно-сосудистого центра на 43,6 млн рублей, и для первичных сосудистых отделений в Зее, Свободном, Райчихинске, Тынде на 46 млн рублей.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 236, 3 млн рублей направят на санитарную авиацию для транспортировки пациентов из отдаленных труднодоступных населенных пунктов.

В 2022 году частью национального проекта «Здравоохранение» станет региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». В его рамках планируется закончить строительство поликлиники в с. Поярково Михайловского района на 240 посещений в смену.

- В рамках этого же проекта планируется строительство трех ФАПов,- рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. - Двух в Магдагачинском районе, еще одного – в Шимановском районе. Кроме того, продолжится дооснащение и переоснащение больниц и поликлиник медоборудованием. В 2022 году планируется приобрести для медицинских организацией 248 единиц оборудования. И 11 единиц санитарного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, медработников до места жительства пациентов.