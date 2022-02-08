Второй год подряд за путевки в детские лагеря амурские семьи получат повышенные компенсации

Первое в этом году заседание областной межведомственной комиссии по вопросам проведения летней оздоровительной кампании состоялось сегодня в региональном Минобрнауки. Участники определили среднюю стоимость путевок в лагеря, размер компенсации работающим семьям, план антитеррористических проверок и наметили приоритеты дальнейшей работы.

- Главное – обеспечить максимальную занятость амурских детей, чтобы как можно большее количество ребят находилось под присмотром взрослых в период летних каникул. При этом стоит обратить внимание не только на досуговую форму занятости, но и полезный, познавательный отдых, – отметила зампред регионального Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

На заседании утвердили среднюю стоимость продуктов питания и набора медикаментов на одного ребенка, который пребывает в детском лагере. По информации специалистов показатели выросли на 14 и 5% соответственно. В связи с этим размер родительской компенсации за путевки решено не возвращать к «доковидному» уровню, а оставить его на уровне 2021 года.

- Если в прежние годы минимальный размер компенсации составлял 14% от средней стоимости путевки в стационарные организации отдыха и оздоровления школьников и 50% от стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, то теперь он возрос до 25 и 75% соответственно. Средняя стоимость путевки, предусмотренная для расчета компенсации, – 30 тысяч рублей. Такие меры позволят сделать детский отдых более доступным, несмотря на рост стоимости, – отметила первый замминистра образования и науки Елена Бурдуковская.

Как было отмечено, в 2022 году на отдых и оздоровление юных амурчан из бюджета области выделено свыше 190 миллионов рублей. Открытие оздоровительных учреждений будет возможно только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Как и прежде, еще одно обязательное условие – 100% вакцинация против коронавирусной инфекции всех работников. О новых правилах профилактики Covid-19 в детских коллективах рассказала Главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова.

- Организованные группы детей не будут расформировывать и переводить на дистанционный формат обучения, если в коллективе болеет менее 20% детей. С 7 февраля ребята, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, могут приступать к очным занятиям. Кроме того, согласно новым правилам, срок лечения пациентов с коронавирусом сокращается до семи дней, – прокомментировала глава амурского управления Роспотребнадзора.

Старт летней оздоровительной кампании традиционно намечен на начало июня. Этим летом принять детей готовы 15 загородных лагерей, 263 пришкольных, 16 лагерей труда и отдыха и один стационарный палаточный лагерь. Также во время каникул в регионе будут организованы профильные смены, слеты и другие формы отдыха, оздоровления и занятости детей.